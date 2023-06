Cosmi: «Mourinho ha fatto ciò che fanno tanti altri allenatori: non è una novità». Le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex tecnico di Crotone e Livorno, Serse Cosmi, ha parlato della sconfitta della Roma nella finale di Europa League. Le sue parole:

SULLA FRASE RIVOLTA A XAVI– « Faccio una premessa: ho usato un termine che non avrei dovuto usare. Però mi dà fastidio quando si fa riferimento ai comportamenti degli altri. Io stesso nella mia carriera ho avuto dei comportamenti sbagliato, quindi non giudico gli altri. Mourinho ha fatto ciò che fanno tanti altri allenatori: non è una novità che un tecnico si arrabbi anche con l’arbitro per una sconfitta. Poi ho grande rispetto di Xavi per quello che è stato da calciatore. Ma da allenatore deve imparare praticamente da tutti».

ROMA-SIVIGLIA– «Peccato, davvero. Era alla portata e la Roma che ha fatto una grande partita. Tutti si aspettavano una partita in difesa, invece la squadra ha giocato molto bene. Peccato per lo sfortunato autogol di Mancini. Ai rigori purtroppo l’ha vinta il Siviglia. Ma c’è rammarico »