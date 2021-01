Corsi e ricorsi: 7 anni dopo Lazio Parma è ancora 2-1 nel recupero in Coppa Italia

Lazio e Parma si sono giocate gli ottavi di finali di Coppa Italia allo stadio Olimpico, i capitolini hanno battuto 2-1 i ducali nel finale. Nel gennaio 2014 era finita allo stesso modo, con la vittoria dei padroni di casa per 2-1: sempre agli ottavi, sempre in coppa Italia. La compagine di Reja andò avanti con Perea e si fece riprendere da Biabinany, come è accaduto ieri con Parolo e Mihaila. Nel finale i ducali sfiorarono la rete con Sansone e furono puniti al fotofinish da Bryan Perea, autore di una doppietta. Sette anni dopo, è stato Vedat Muriqi con la complicità di Colombi a portare la Lazio ai quarti di finale. Un copione davvero molto simile a quello del 2014.