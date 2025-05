Corsa Champions, Bucciantini: «La volata per il quarto posto è diventata molto difficile, ci sono tante squadre e tanti scontri diretti» - Lazio News 24

Il noto giornalista ed opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha detto la sua sulla corsa Champions tra Juventus, Lazio, Roma e Bologna

Marco Bucciantini, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha concesso un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com per rivelarci alcuni aspetti interessanti sulla Corsa Champions. Sono molte le insidie nascoste da questo campionato di Serie A ed il giornalista si è espresso circa la posizione della Juventus rispetto a quella di Bologna, Roma e Lazio per questo rush finale per il quarto posto:

«La volata per il quarto posto è diventata davvero molto difficile perché ci sono tante squadre e tanti scontri diretti ma la Juventus c’è. La Juventus di 40 giorni fa che perdeva a Firenze non avrebbe avuto nessuna chance di raggiungere questo traguardo!».

