Correa PSG, ancora viva l’ipotesi scambio con Sarabia: la situazione

Si continua a trattare tra Lazio e PSG: ancora viva l’ipotesi scambio tra Joaquin Correa e Pablo Sarabia. La situazione

La Lazio ancora attiva sul fronte mercato con diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Tra queste, una delle più calde rimane la trattativa tra i biancocelesti e il PSG per Joaquin Correa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe ancora viva l’ipotesi di scambio tra l’argentino e Pablo Sarabia. L’attaccante spagnolo è gradito dalla società biancoceleste, che continua a valutare anche Julian Brandt, ma vorrebbe un maggiore conguaglio economico da parte dei transalpini per il Tucu. Nei prossimi giorni si continuerà a trattare e l’affare potrebbe prendere una svolta decisiva.