Brandt Lazio, il Borussia Dortmund apre al prestito: i dettagli

Prosegue inesorabilmente la trattativa tra la Lazio e Julian Brandt: il Borussia Dortmund avrebbe aperto al prestito del giocatore

La Lazio sta cercando di mettere a segno i primi colpi importanti di questa sessione di calciomercato. Con Hysaj e Felipe Anderson ormai in arrivo, si guarda anche al fronte offensivo e l’obiettivo numero uno rimane sempre Julian Brandt.

La trattativa per portare a Roma il giocatore tedesco continua a procedere inesorabilmente e in queste ultime ore ci sarebbe un’importantissima novità: secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe aperto al prestito per il jolly offensivo. La formula sarebbe quella del diritto di riscatto, una soluzione che fa sorridere molto il club biancoceleste, che prima deve vendere Joaquin Correa: la trattativa col PSG, al momento, è in fase di stallo.