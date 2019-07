Correa patrimonio della Lazio: per Lotito è fuori dal mercato!

Joaquin Correa sarà un tassello fondamentale della nuova stagione della Lazio: Lotito ha già blindato l’argentino

Il suo sorriso genuino ha impiegato poco tempo per guadagnarsi l’affetto dei tifosi biancocelesti. Joaquin Correa è diventato un idolo per il popolo biancoceleste, grazie alle prestazioni conseguite nel finale di stagione che hanno accompagnato la Lazio alla conquista della Coppa Italia. La stella argentina adesso è dunque fondamentale per la rosa di Simone Inzaghi. Lo sa il presidente Claudio Lotito, per questo lo ha blindato. Per ‘El Tucu’ non si ascoltano offerte.

RESISTENZA LAZIO – Quella prodezza in finale con l’Atalanta ha fatto innamorare tante dirigenze. Le sirene del calciomercato si sono così accese, Lotito le ha spente all’istante. Milan e Napoli hanno provato a fare un sondaggio, ma i cancelli di Formello sono rimasti chiusi. Col poker in amichevole Correa ha iniziato al meglio il proprio ritiro. La fase di ambientamento è stata superata, il mister Inzaghi adesso lo considera un top player ed è pronto a sfruttare il massimo del potenziale fin da subito.

