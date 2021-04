Il Tucu Correa vuole invertire il trend e segnare anche contro il Napoli. Nel mirino dell’argentino proprio gli azzurri

Dopo il gol segnato su rigore contro il Benevento, il Tucu Correa mette nel mirino anche il Napoli. L’attaccante argentino ha giocato cinque volte contro il club azzurro – è quello che ha affrontato più volte in Serie A – ma non ha mai vinto. Quattro sconfitte con la maglia della Lazio e una con quella della Samp per il giocatore biancoceleste, che ora vuole invertire il trend.

Come rivela il Corriere dello Sport, il giocatore argentino poi non ha mai segnato contro il Napoli con la Lazio. Solo un gol con la maglia della Samp: domani è la giornata giusta per sfatare un tabù.