Correa, finalmente a segno in casa. Il gol all’Olimpico mancava da luglio

Il Messaggero si sofferma sul dato riguardante i gol di Correa all’Olimpico. L’argentino non segnava in casa dal 29 luglio

La fine del digiuno di Immobile coincide con la fine di quello di Correa. Il Tucu infatti non segnava in campionato da 43 giorni, era il 6 marzo e si giocava Juventus-Lazio. É il quarto gol in campionato, un bottino che rimane comunque povero per lui che lo scorso anno aveva dimostrato di riuscire a trovare la rete con discreta facilità.

Come riporta Il Messaggero inoltre, l’attaccante non segnava all’Olimpico dal 29 luglio, in occasione di Lazio-Brescia.