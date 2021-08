Correa richiesto in Premier: l’Everton prova l’affondo per il Tucu

Continuano i movimenti di mercato per Joaquin Correa: per il Tucu l’Everton è pronto a tentare l’affondo decisivo

La Lazio continua ad essere implicata in importanti movimenti di mercato, specialmente per quanto riguarda il discorso delle uscite, visto il problema con l’indice di liquidità. Il nome più caldo per quanto riguarda il fronte cessione, dunque, rimane sempre quello di Joaquin Correa, che ha chiesto esplicitamente al club di lasciare la Capitale.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, per il Tucu l’Everton sarebbe disposto a tentare l’affondo decisivo e a portarlo in Inghilterra. Alessandro Lucci, agente del giocatore, sta trattando con i Toffees per le cifre (la Lazio chiede sempre intorno ai 35-40 milioni di euro), ma è pronto ad ascoltare anche le proposte di Tottenham e Leicester. Le prossime settimane saranno decisive: il futuro dell’argentino, comunque, sembra sempre più lontano da Roma.