Correa Inter, impennata nella trattativa: i nerazzurri vogliono il Tucu

La trattativa tra Inter e Lazio per Joaquin Correa ha subito un’impennata: i nerazzurri spingono per il Tucu

Ormai l’accordo non sembra più un miraggio: Lazio e Inter stanno ancora trattando per Joaquin Correa e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa avrebbe subito un’impennata. Il presidente Lotito continua a chiedere 40 milioni di euro per l’argentino e tra lui e Marotta non corre buon sangue: tuttavia la situazione sembra potersi sbrogliare per il raggiungimento di un accordo.

A fare da tramite c’è Alessandro Lucci, agente del Tucu e di Edin Dzeko, altro obiettivo di mercato dell’Inter dopo l’addio di Lukaku. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vuole il numero 11 biancoceleste per completare il pacchetto offensivo insieme al centravanti bosniaco. Sullo sfondo, però, rimangono vigili le tre pretendenti inglesi: Correa sembra sempre più vicino a lasciare la Lazio.