Lukaku Chelsea, rabbia tifosi: imbrattato il murales a San Siro – FOTO

I tifosi dell’Inter non hanno preso bene la partenza di Lukaku al Chelsea, oltre gli striscioni contro la società, imbrattato il murales

Tradimento. I tifosi dell’Inter si sentono traditi dalla società che pian piano sta smantellando la squadra vendendo i pezzi più pregiati. Ultimo della serie è Romelu Lukaku ceduto al Chelsea. La partenza di quest’ultimo non ha certamente lasciato indifferenti i tifosi dell’Inter. Negli scorsi giorni è stato contestato il presidente Zhang, ma anche il calciatore belga non è esente da critiche. I colleghi di Sportitalia hanno condiviso una foto del murales che raffigurava lo stesso Lukaku nei pressi dello stadio San Siro che è stato imbrattato con della vernice nera per protesta visto il suo prossimo ritorno in Blues.