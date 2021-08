Correa Inter, Lotito continua a fare muro: la situazione

La trattativa per portare Correa all’Inter è sicuramente l’argomento caldo di questi giorni: ecco qual è la situazione

Joaquin Correa è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri hanno individuato in lui il rinforzo giusto, vista la sua conoscenza della Serie A e del gioco di Inzaghi. La trattativa però non appare così semplice, come si intuisce dalle parole di Lotito a 90° minuto.

Infatti, come rivelato da Il Corriere dello Sport, il patron non pare esser disposto a scendere sotto i 35 milioni, a cui andrebbero poi aggiunti i bonus. La prima offerta dei meneghini sarebbe di 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. Insomma, ben lontano dalle pretese economiche dei capitolini. Il numero uno della Lazio vorrebbe ottenere il massimo. Non resta che attendere cosa accadrà.