Correa Inter, Biasin: «I nerazzurri non andranno oltre 30 milioni»

Il giornalista Fabrizio Biasin fa il punto sull’affare Correa-Inter. I nerazzurri hanno comunque pronte delle alternative

Il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, fa il punto sull’affare Correa-Inter con i nerazzurri intenzioni a chiudere quanto prima il colpo dalla Lazio.

«L’offerta alla Lazio per Correa è di 30 milioni tutto compreso. I dirigenti nerazzurri non intendono andare oltre e contano di chiudere. In caso di no di Lotito già pronte alternative. Una è Belotti a 20 milioni».