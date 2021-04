Correa, serve la scossa. Il Tucu deve sbloccarsi in campionato

Troppo esiguo l’apporto di Correa in zona gol. Simone Inzaghi spera che l’argentino possa sbloccarsi nel finale di stagione

Non è la miglior stagione per il Tucu Correa, il bottino in campionato recita appena 3 gol messi a segno. Il Tempo, nell’edizione odierna, confronta il dato dell’Argentino con le altre seconde punte del campionato, in particolare delle squadre impegnate nella lotta Champions.

Tutti hanno fatto meglio dell’ex Samp: nel Milan, Rebic e Leao sono a 6 centri, nella Juventus Morata e Chiesa a 8. Poi c’è l’Atalanta coi 18 di Muriel e i 13 di Zapata, mentre nel Napoli Lozano è a 9 gol, secondo miglior marcatore dopo Insigne che è a 15. Nella Roma, Veretout è a 10, mentre Mkhitaryan a 9; Dzeko e Mayoral a 7. Correa la scorsa stagione ha chiuso con 9 gol, Inzaghi ha bisogno di lui anche per rivitalizzare uno spento Immobile, ed eventualmente colmarne le lacune.