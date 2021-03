Correa, dati convincenti in Champions League. Le stats del Tucu

Dati convincenti in Champions League per il Tucu Correa: ecco le statistiche del giocatore argentino della Lazio

Una delle note positive della Lazio in Champions League è sicuramente Joaquin Correa. Come sottolinea Lazio Page, il Tucu ha chiuso al sesto posto per expected goals (3.1) e al nono posto per numero di tiri in porta, 10.