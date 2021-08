Correa in attesa di un’offerta: Inter ed Everton studiano la situazione

Joaquin Correa vuole lasciare la Lazio ed è in attesa di un’offerta: Inter ed Everton sono sulle sue tracce e studiano il colpo

Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca tra le fila biancocelesti. La Lazio ha concluso 1-1 la terza amichevole di quest’estate, giocata a Marienfeld contro il Meppen, squadra della terza serie tedesca. Tra i giocatori che si sono messi in mostra c’è stato anche Joaquin Correa, che ha fornito una buona prestazione, conclusa però con un’espulsione per proteste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino ha mostrato ancora una volta la sua volontà di lasciare la Prima Squadra della Capitale ed è in attesa di offerte. Al momento stanno studiando la situazione l’Inter e l’Everton, che potrebbero arrivare a coprire i 30 milioni richiesti dal presidente Lotito. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti.