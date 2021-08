Lazio-Meppen 1-1: a segno Muriqi, Immobile sbaglia un rigore

Lazio-Meppen uno a uno: finisce in parità la prima amichevole degli uomini di Maurizio Sarri in terra tedesca

La Lazio impatta uno a uno nel primo test amichevole dei ritiro tedesco di Marienfeld. Un buon test per gli uomini di Sarri, che hanno dapprima recuperato lo svantaggio e poi messo alle corde gli avversari senza però trovare la via della rete.

PRIMO TEMPO – Il Meppen parte meglio e va in vantaggio dopo dieci minuti con un goal di Kruger su errore in disimpegno di Luiz Felipe. I biancocelesti non si perdono d’animo e pervengono al pareggio nove minuti più tardi con la rete di Muriqi, servito splendidamente da Felipe Anderson. Da quel momento è un assolo dei biancocelesti che vanno vicini al goal in più occasioni specie con Moro senza però centrare il bersaglio grossi. Si va al riposo col risultato in parità.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre con cinque cambi: Lazzari per Marusic, Patric per Luiz Felipe, Acerbi per Radu, Cataldi per Luis Alberto e Immobile per Muriqi. La Lazio va più volte vicino al goal con Immobile. L’attaccante a trenta minuti dalla fine calcia alto dopo aver saltato il portiere avversario e soprattutto al minuto 85 si fa parare un rigore guadagnato da Correa. Finisce dunque uno a uno senza ulteriori sussulti.