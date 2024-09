Corino: «Pellegrini? Mi piace, ma non ha ancora dimostrato il suo valore. Baroni…». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Gigi Corino ha detto la sua su una eventuale cessione di Pellegrini che sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

PAROLE– «L’eventuale partenza di Pellegrini ed il reinserimento eventuale in lista di Hysaj? Sappiamo che il terzino albanese, ora esubero, costa molto di ingaggio al club. È evidente che ci sia la necessità di trovare una soluzione ad una questione che potrebbe creare delle problematiche. Mi auguro che si possa trovare una soluzione, non è una situazione semplice quella che coinvolge anche i vari Akpa Akrpo, Basic ed altri. Va detto che Luca Pellegrini in questi mesi non ha dimostrato il suo valore. Alla fine anche Baroni, quando c’è stata la possibilità di scegliere, ha puntato su Marusic. Non ha mai mantenuto le promesse, è un giocatore che a me piace, ma ha dimostrato poco per avere maggiore spazio ».