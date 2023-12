Coppa Italia, tocca ad Inzaghi: le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

Coppa Italia, archiviata la vittoria con la Lazio l’Inter debutta da detentrice e sfida il Bologna di Motta: le formazioni

Archiviata e metabolizzata la vittoria sulla Lazio, l’Inter di Inzaghi torna in campo per sfidare il Bologna in Coppa Italia. A pochi minuti dalla partita, queste le scelte ufficiali del tecnico nerazzurro e di Motta

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Saelemaekers, Fabbian, Urbanski; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.