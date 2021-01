Coppa Italia spedita: tre turni e quattro gare in 20 giorni

La Coppa Italia si inserisce tra Serie A e coppe europee, e lo fa ritagliandosi uno spazio breve e molto intenso. Il potenziale percorso della Lazio si fa iconico delle difficoltà della seconda manifestazione nazionale a prendersi le luci della ribalta. Incastrata in un calendario fittissimo, la Coppa vedrà scendere in campo la Lazio domani sera – giovedì 21 gennaio – alle ore 21.15, con possibile finale di partita addirittura a 22 gennaio già inoltrato nel caso di lotteria dei calci di rigore. Il cammino dei biancocelesti nella competizione sarebbe concentrato come mai: i quarti con l’Atalanta si giocherebbero a distanza di 6 giorni, mercoledì 27 gennaio alle ore 17.45 a Bergamo, e le semifinali avrebbero luogo tra il 3 e il 10 di febbraio. Insomma, Simone Inzaghi potrebbe giocarsi l’intera partecipazione nel giro di tre settimane scarse. Sarebbe l’ennesimo tour de force di una stagione infinita.