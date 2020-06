Coppa Italia, cambia tutto: medaglie e coppa in una premiazione “fai da te”

Coppa Italia, sarà tutto diverso questa sera allo stadio Olimpico per le due squadre che si contendono la finale

Non sarà ad ogni modo una finale come tutte le altre. Il covid ha cambiato le nostre vite e anche il calcio. Per questo motivo questa sera i 90′ di gioco saranno calcio puro tutto il resto sarà invece molto diverso. L’Olimpico vuoto e soprattutto una cerimonia di premiazione inedita.

Come riporta la Gazzetta dello Sport sarà infatti una premiazione “fai da te”: nessun rappresentante delle istituzioni a omaggiare i vincitori e a consegnare la coppa. Stessa cosa per le medaglie che ogni giocatore che salirà sul palco dovrà prendere da solo, ovviamente in modo autonomo e senza contatti. L’unico contatto che sarà permesso sarà al momento di alzare al cielo il trofeo, il capitano della squadra e i compagni potranno almeno in quell’occasione festeggiare insieme.