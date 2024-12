Coppa Italia, occasione per i calciatori fuori lista? Baroni valuta la loro posizione

Coppa Italia, contro il Napoli occasione per Akpa Akprò, Hysaj e Basic? I tre sono fuori rosa nella Lazio, ma in Coppa non ci sono restrizioni

Coppa Italia, contro il Napoli occasione per Akpa Akprò, Hysaj e Basic? I tre sono fuori rosa nella Lazio, ma in Coppa non ci sono restrizioni

La Lazio scenderà in campo giovedì sera in Coppa Italia contro il Napoli e per l’occasione Marco Baroni, come riportato dal Messaggero, sta ragionando sulla formazione. Da una parte gli infortunati e dall’altra giocatori, come Guendouzi, che non hanno mai riposato e potrebbero beneficiare di un turno fuori per riprendere fiato. Per questo motivo si guarda ai calciatori fuori rosa.

Akpa Akprò, Hysaj e Basic potrebbero quindi cogliere la palla al balzo per rientrare nei piani dei biancocelesti: le restrizioni della rosa non valgono in Coppa e per questo motivo il tecnico potrebbe valutare il loro utilizzo, sia a partita in corso dalla panchina che da titolari.