Coppa Italia, Pastore: «Una stagione non può essere di sole vittorie, alcuni down sono normale, mi aspetto una buona Lazio, ecco il motivo»

Coppa Italia, le parole di Giuseppe Pastore: «Questa sera mi aspetto una buona Lazio, ecco il motivo; sconfitta con il Parma? In stagione capita»

Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni di Radio Laziale in vista della partita di questa sera di Coppa Italia della Lazio contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La stagione della Lazio non può essere di sole vittorie. Non siamo neanche a metà stagione, sono normali up and down. La bravura deve essere quella di tenere l’umore alto e cercare di risolverli. Anche Guardiola ne sta passando di tutti i colori. Stasera è un’occasione per la Lazio, il Napoli sarà sperimentale e deve ne deve approfittarne. I risultati non stanno arrivando ma la Lazio ha la testa giusta, l’umore mi sembra giusta partita che si gioca sugli episodi. Domenica il Napoli giocherà con l’elmetto, sarà difficile portare via punti. Mi aspetto una buona Lazio stasera, Conte vede la Coppa Italia come un fastidio, i biancocelesti no».