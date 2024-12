Coppa Italia, Orsi è fiducioso: «Napoli favorito? Non sono convinto di una cosa»

Le parole di Fernando Orsi in vista della sfida di questa sera tra Lazio e Napoli in Coppa Italia: ecco perchè per lui i biancocelesti sono favoriti

Fernando Orsi, ospite di Radio Radio ha parlato della partita di questa sera di Coppa Italia contro il Napoli e di come vede la Lazio favorita. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non sono tanto convinto che le riserve del Napoli siano più forti delle riserve della Lazio. Il problema del Napoli è che Raspadori non fa una partita da chissà quanto. Quelli della Lazio hanno una tenuta fisica, giocano sempre. Secondo me è favorita la Lazio oggi, alla grande. Ma proprio per struttura, per giocatori, per atteggiamento. Baroni sta coinvolgendo tutti quanti. Abbiamo visto in Europa League quello che fa. Non è che ha un curriculum tipo quello di Mourinho, si sta giocando un’opportunità importante, quindi è giusto che faccia vedere che si giochi le sue carte. Deve stare su tutti i tavoli, come è giusto che sia, ma lo sta dimostrando. Sta facendo vedere che punta su tutto».