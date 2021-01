Coppa Italia, Lazio almeno ai quarti di finale per un intero decennio

Nell’ultimo decennio Lazio sempre almeno ai quarti in Coppa Italia

La Lazio conferma il feeling con la Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto il Parma nella serata dell’Olimpico confermando il trend con Simone Inzaghi in panchina: il tecnico piacentino da quando si è seduto sulla panchina della Lazio ha passato gli ottavi di finale di Coppa Italia cinque volte su cinque, con 4 poker a Genoa, Cittadella, Novara e Cremonese e con la vittoria per 2-1 sulla compagine di D’Aversa. Non basta. Nelle ultime dieci annate la Lazio ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale della competizione. L’ultima occasione in cui i capitolini si erano fermati agli ottavi risale alla stagione 2010/11, quando dopo le vittorie con Portogruaro e Albinoleffe nei turni preliminari, la Lazio si era fermata del derby, perdendo 2-1 con la Roma in virtù delle reti di Borriello su rigore e Simplicio. Con i cugini giallorossi i biancocelesti avrebbero avuto modo di rifarsi con gli interessi nella manifestazione, prima nella finale del 2013 e poi nelle semifinali del 2017. Lo scorso anno Immobile e compagni sono stati estromessi dal Napoli nei quarti di finale, quest’anno si giocheranno l’accesso alle semifinali con l’Atalanta.