Coppa Italia, la Lazio spera nel “double” a Bergamo: ecco perchè

L’Atalanta si è sbarazzata con estrema facilità del Cagliari tra le mura amiche negli ottavi di Coppa Italia ed ora attenderà la vincente tra Lazio e Parma, sfida in programma giovedì 21 gennaio allo stadio Olimpico di Roma. I bergamaschi affronteranno la compagine che passerà il turno nei quarti di finale in terra Lombarda tra 26 e 27 gennaio. La Lazio andrà sicuramente a giocare a Bergamo il 31, per la prima giornata di ritorno della Serie A, ma qualora dovesse battere i ducali in settimana potrebbe anche decidere di rimanere a Bergamo per una 4 giorni di full immersion. Dall’arrivo sulla panchina della Lazio Simone Inzaghi ha vinto a Bergamo contro Gasperini soltanto nel primo confronto (4-3 delle aquile), ma la Lazio si augura di poter avere due chance di ripetersi: significherebbe disputare i quarti di una competizione cui Inzaghi ha sempre tenuto molto. In virtù del numero estratto al momento della compilazione del tabellone della manifestazione, si giocherà in gara secca nello stadio di Muriel e compagni. Andata e ritorno prevista come sempre soltanto per le semifinali.