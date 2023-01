Coppa Italia, la Lazio se elimina la Juve trova in semifinale Inzaghi

Coppa Italia, la rete di Darmian regala all’Inter la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e attende la vincente di Juve-Lazio

Termina 1-0 per l’Inter la prima gara dei quarti di finale di Coppa Italia, con la squadra di Simone Inzaghi che vola in semifinale dove attende la vincente tra Juventus e Lazio, che giocheranno giovedì il quadro. A decidere il match per i nerazzurri è stato Darmian

I nerazzurri riescono ad approdare alle semifinali per la quarta volta consecutiva.