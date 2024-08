Coppa Italia, in campo Genoa e Monza: i RISULTATI delle due sfide

Coppa Italia, a scendere in campo alle ore 21 sono state il Genoa e il Monza ecco come sono andati i due rispettivi match

Aspettando la serie A, a rubare la scena in questo weekend sarà la Coppa Italia e questa sera sono andati in scena i primi match. A scendere in campo dopo Sassuolo e Udinese sono state Genoa e Monza rispettivamente contro Reggiana e Sudtirol, e ad avere la meglio sono stati due club di serie A rispettivamente 1-0 i liguri, mentre ai rigori la formazione brianzola ha ottenuto il pass per il turno successivo