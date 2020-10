Coppa Italia, il Torino prossimo rivale batte il Lecce. Pippo Inzaghi eliminato

I verdetti del terzo turno di Coppa Italia, andato in scena nel pomeriggio.

La Coppa Italia è andata in scena nel pomeriggio, e ha visto vittoriose diverse delle squadre di Serie A, in primis il Torino prossimo avversario della Lazio. Nei granata tanti assenti, dal portiere Sirigu al centravanti Belotti, neppure in panchina: chance tra i pali per il fratello di Sergej, Vanja Milinkovic-Savic. La squadra di Giampaolo ha vinto 3-1 col Lecce passando il turno, come la Fiorentina e il Genoa, che hanno battuto 2-1 rispettivamente Padova e Catanzaro. 3-1 del Parma al Tardini sul Pescara, vince con lo stesso punteggio anche l’Udinese, che supera il Vicenza alla Dacia Arena. Lo Spezia corsaro sul campo del Cittadella, la SPAL a Crotone, mentre il Cagliari regola in Sardegna 1-0 la Cremonese avversaria della Lazio all’Olimpico lo scorso anno. K.o. ed eliminazione per Pippo Inzaghi: il Benevento perde 2-4 in casa con l’Empoli.