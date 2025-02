Atalanta Bologna Coppa Italia, ecco la prima semifinalista: avanzano i rossoblù

Coppa italia, si è chiuso il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Bologna: vittoria dei rossoblù con la rete di Castro nel finale

Il Bologna stacca il biglietto contro l’Atalanta ed è la prima semifinalista di Coppa Italia. I rossoblù vincono al Gewiss Stadium contro la Dea al termine di una partita a lungo sul filo e decisa nel finale da un gol di Santiago Castro.

La squadra di Italiano affronterà in semifinale la vincitrice del quarto di finale tra Juve e Empoli. Domani in campo Milan Roma, il primo dei due quarti di finale tra romane e milanesi e la vincitrice in semifinale affronterà la vincitrice tra Inter e Lazio.