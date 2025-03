Convocati Torino per la Lazio: la lista dei giocatori scelti da Vanoli per il posticipo di Serie A all’Olimpico di Roma

Convocati Torino. Tutto pronto per la sfida di questa sera valevole per il 30° incontro di Serie A 2024/25. I biancocelesti questa volta si misureranno contro i granata in una sfida dal sapore di Europa. Inoltre, in vista del match, Vanoli ha elencato quali saranno i convocati presenti per scendere in campo tra le mura dello stadio Olimpico questa sera. L’elenco completo degli uomini che sfideranno la Lazio:

Adams

Biraghi

Casadei

Coco

Dembele

Donnarumma

Elmas

Gineitis

Ilic

Karamoh

Lazaro

Linetty

Maripan

Masina

Milinkovic Savic

Paleari

Pedersen

Ricci

Sanabria

Sosa

Tameze

Vlasic

Walukiewicz