Formello
Convocati Lazio: la scelta di Sarri su Romagnoli. La lista completa
Convocati Lazio per il Milan: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena questa sera presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Milan, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45. La lista completa:
Ultimissime Lazio LIVE: Sarri si affida a Patric contro il Milan, le novità sullo stadio e molto altro
QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.
La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.
News
Bologna Lazio, Sarri pensa a Pedro come sostituto di Zaccagni! Cosa filtra
Bologna Lazio, l’infortunio di Mattia Zaccagni cambia le carte in tavola! Mau pensa a Pedro come sostituto: le ultime novità...
Lazio, gli infortuni diventano un caso: da Zaccagni a Provedel e Rovella
In casa Lazio il clima è stato nuovamente appesantito dal problema fisico riportato da Mattia Zaccagni! Pesano le assenze di...
Gila sempre più lontano dalla Lazio, assalto dall’Europa: spunta una nuova offerta dalla Premier
Mario Gila pare destinato a lasciare la Lazio a fine stagione. Dal contratto in scadenza all’interesse di diverse squadre inglesi...