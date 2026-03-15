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Convocati Lazio: la scelta di Sarri su Romagnoli. La lista completa

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4 giorni ago

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Romagnoli
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Convocati Lazio per il Milan: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena questa sera presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Milan, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45. La lista completa:

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