Convocati Lazio: la scelta di Sarri su Romagnoli. La lista completa

Convocati Lazio per il Milan: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena questa sera presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Milan, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45. La lista completa:

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QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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