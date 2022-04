Convocati Lazio per la sfida al Sassuolo: tre assenze per Sarri

Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questo tardo pomeriggio contro il Sassuolo

Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori della Lazio convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo. Assenti Radu e Luiz Felipe per infortunio, Pedro per squalifica.

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Cabral, F. Anderson, Immobile, Moro, Romero, Zaccagni.