 Convocati Lazio: sorpresa Guendouzi! La lista di Sarri per la Fiorentina - Lazio News 24
Convocati Lazio: sorpresa Guendouzi! La lista di Sarri per la Fiorentina

Published

19 secondi ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per la Fiorentina: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la sfida odierna

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Fiorentina, valevole per la 19a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà oggi dalle 20:45. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.

