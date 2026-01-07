Convocati Lazio: sorpresa Guendouzi! La lista di Sarri per la Fiorentina - Lazio News 24

News
Convocati Lazio: sorpresa Guendouzi! La lista di Sarri per la Fiorentina
Convocati Lazio per la Fiorentina: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la sfida odierna
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Fiorentina, valevole per la 19a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà oggi dalle 20:45. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.
