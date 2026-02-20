Convocati Lazio per il Cagliari, la scelta di Sarri su Zaccagni. La lista completa

Convocati Lazio per il Cagliari: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la gara di domani. Cosa filtra

Riflettori puntati sullo stadio Unipol Domus! Domani, 21 febbraio è il grande giorno. Il Cagliari e la Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45 per la sfida valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 2025/26! Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha stilato e reso nota la lista dei convocati, ve la riportiamo di seguito.

«Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Cagliari.

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale».