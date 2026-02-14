News
Convocati Lazio: Basic non ce la fa! La scelta di Sarri su Gila
Convocati Lazio per l’Atalanta: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizo Sarri per la sfida dello stadio Olimpico
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro l’Atalanta, valevole per la 25a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 18:00 odierne. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov.
