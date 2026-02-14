Connect with us

Convocati Lazio: Basic non ce la fa! La scelta di Sarri su Gila

Lazio-Roma serie A
As Roma 12/12/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per l’Atalanta: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizo Sarri per la sfida dello stadio Olimpico

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro l’Atalanta, valevole per la 25a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 18:00 odierne. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità di formazione, i tifosi vogliono disertare l’Olimpico

