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Convocati Lazio per Frosinone: Przyborek e Artistico assenti. La lista completa

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18 ore ago

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Convocati Lazio per Frosinone, diramata la lista dei giocatori che scenderanno in campo questa sera allo stadio Stirpe

In vista dell’ultimo test amichevole del pre-campionato contro il Frosinone, in programma questa sera allo stadio Stirpe a partire dalle 20.45, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei calciatori a disposizione. Infatti l’allenatore della Lazio ha definito il gruppo che affronterà il test decisivo prima dell’inizio delle gare ufficiali.

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Esclusioni illustri tra i convocati della Lazio

La nota principale riguarda l’ampia lista degli indisponibili. Tra le assenze di rilievo spiccano quelle in difesa di Gigot, Patric, Tavares e Pellegrini. A centrocampo resta fuori Cataldi, mentre nel reparto d’attacco Gattuso dovrà fare a meno di Przyborek, Isaksen e Artistico.

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I difensori e i portieri scelti da Gattuso

Per la porta sono stati selezionati Mandas, Motta e Renzetti. La linea difensiva sarà invece formata da R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard e Romagnoli, chiamati a registrare i meccanismi arretrati.

Centrocampo e attacco: la lista completa dei convocati

In mediana spazio a Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella e Taylor. Il pacchetto avanzato a disposizione del mister vedrà protagonisti Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra e Zaccagni, pronti a guidare l’attacco nell’ultimo collaudo estivo.

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