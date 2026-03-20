Convocati Italia U 21, Motta inserito nella lista del C.T. Baldini – FOTO

Convocati Italia U 21, il giovane portiere della Lazio Edoardo Motta è statos convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini per le prossime sfide

Nella giornata odierna Silvio Baldini ha reso nota la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione agli Europei contro Macedonia del Nord e Svezia. Edoardo Motta, giovane portiere della Lazio, è stato inserito nella lista dal commissario tecnico. Le scelte:

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