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Convocati Fiorentina per la Lazio: i giocatori a disposizione di Vanoli per la sfida contro Sarri
Convocati Fiorentina per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Vanoli per il match
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi. La partita contro la Lazio, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A, si svolgerà oggi dalle ore 20:45. La lista completa:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Deli, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour, Cianciulli.
Attaccanti: Braschi, Piccoli, Puzzoli, Solomon
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