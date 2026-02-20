Avversari
Convocati Cagliari per la Lazio: i giocatori a disposizione di Pisacane
Convocati Cagliari per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Pisacane
Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Unipol Domus. La partita contro la Lazio, valevole per la 26a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20.45 di domani. La lista completa:
Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera
Infortuni Lazio: le novità sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. I dettagli
Infortuni Lazio, il club biancoceleste ha reso nota l’entità dei problemi fisici a cui sono soggetti i tre giocatori. I...
Lazio, arriva la smentita sulle offerte faraoniche avanzate dal Qatar e dall’Italia. Il comunicato
Lazio, svelato il retroscena! La società biancoceleste smentisce le offerte da capogiro ricevute dal Qatar e dalla penisola stessa. La...