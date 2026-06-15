Siamo al confronto decisivo con la Lazio per Provedel: l’estremo difensore biancoceleste ad un passo dai nerazzurri

Provedel si avvicina all’Inter! Le ultime sull’estremo difensore biancoceleste ad un passo dal trasferimento a Milano sponda nerazzurra

L’Inter si avvicina a uno dei passaggi chiave per completare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Il profilo di Ivan Provedel, attualmente alla Lazio, è considerato ideale dai nerazzurri per affiancare Josep Martinez, ma resta da definire l’accordo economico tra i club.

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Summit decisivo tra agenti e società per Provedel

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i prossimi giorni saranno fondamentali per chiarire le posizioni tra le parti. L’incontro tra Gianni Rava, agente di Provedel, e la Lazio sarà il momento cruciale per stabilire cifre e modalità della possibile trattativa.

L’Inter ha già trovato un’intesa di massima con il portiere su un contratto triennale, con un ingaggio superiore a 1,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, ma l’eventuale cifra finale dipenderà dall’esborso richiesto per il cartellino.

Situazione contrattuale e valutazioni economiche

Il portiere biancoceleste ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, elemento che influisce direttamente sulle valutazioni economiche. La Lazio pretende una cifra elevata, mentre l’Inter valuta attentamente il budget a disposizione per evitare di superare soglie definite.

L’esito del summit potrà determinare la possibilità di chiudere l’operazione rapidamente, evitando che la trattativa si trasformi in una telenovela estiva. In caso di intesa, Provedel rappresenterebbe un rinforzo significativo per il club milanese, con l’obiettivo di garantire solidità tra i pali e supportare la crescita del reparto difensivo.

Implicazioni per il mercato nerazzurro

La chiusura della trattativa con Provedel permetterebbe all’Inter di completare il pacchetto portieri senza fretta e di concentrare eventuali risorse su altri reparti. Parallelamente, la Lazio dovrà valutare come sostituire l’estremo difensore in vista della prossima stagione, con Christos Mandas pronto a riprendersi il ruolo da titolare.

Il confronto tra le parti nelle prossime ore sarà determinante per capire se Provedel potrà vestire la maglia nerazzurra o se la trattativa dovrà attendere ulteriori sviluppi.