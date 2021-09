Lazio Lokomotiv Mosca, ora Sarri deve invertire il trend anche in Europa

Archiviata la vittoria contro la Roma, Sarri deve riportare la concentrazione dei suoi sull’Europa League e sul Lokomotiv

Si sa, a Roma, il derby non vale mai solo tre punti. La vittoria – sontuosa, emozionante, adrenalinica – contro i giallorossi fa soprattutto morale. Un boost che serviva alla Lazio per cancellare – o quantomeno affievolire – la negatività accumulata dopo la sconfitta di Milano.

A Sarri spetterà adesso il compito di cavalcare l’onda dell’entusiasmo per tornare a vincere anche in Europa League, dove il passo falso contro il Galatasaray ha già complicato il percorso della squadra biancoceleste. L’appuntamento contro il Lokomotiv Mosca è fissato per giovedì alle 21 e il mister probabilmente attuerà qualche cambiamento: difficile immaginare Pedro – protagonista assoluto della stracittadina – ripartire dal primo minuto. Possibile chance anche per Strakosha che potrebbe già rilanciarsi dopo l’errore contro i turchi.