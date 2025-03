Conferenza stampa Baroni pre Lazio Viktoria Plzen: le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia della gara di Europa League

Marco Baroni interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Plzen, valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Di seguito le parole dell’allenatore biancoceleste riprese da TMW.

PAROLE– «Gestire la partita sarebbe l’errore più grande da commettere, dobbiamo giocare tutte le partite per vincere. Sappiamo che domani sarà una partita da dentro o fuori, non possiamo pensare che abbiamo due risultati su tre. La squadra dovrà entrare in campo con la voglia di fare subito la partita »

SFIDA COL BOLOGNA E SCELTE PER LA GARA– «Gioca chi sta meglio. Giocheremo tutti, non sarà importante chi parte ma sarà fondamentale chi entrerà dopo. Non faremo nessun calcolo »

SFIDA DI ANDATA– «Una squadra che conoscevamo, raramente ho visto dieci giocatori che corre così tanto. Calciano tantissimo, hanno tanta fisicità e sarà importante gestire le seconde palle. Dovremo fare noi la partita e andare subito alla ricerca del gol »

CONDIZIONI TATY E TAVARES– «Domani Taty sarà sicuramente della partita, bisognerà fare delle valutazioni con il ragazzo così come per Nuno »

SPINTA DEI TIFOSI E CONDIZIONI DI DELE BASHIRU– «La spinta dei nostri tifosi è sempre importante, sono sempre con noi e dentro di noi anche quando non gli è stato permesso di essere allo stadio. Per noi sono un fattore fondamentale. Dele ha ancora un po’ di fastidio, devo parlare anche con lui perché voglio che scenda in campo sereno. Ha ancora un po’ di dolore alla caviglia »

GIOCARE OGNI TRE GIORNI– «Rispetto le dichiarazioni di Runjaic, io non parlo mai di stanchezza perché vorrei giocare sempre. Se una squadra gioca ogni tre giorni significa che è protagonista, il discorso è mentale. Ci sono situazioni che possono condizionarti, ma la testa ti porta sempre oltre. La squadra sta bene, anche con l’Udinese abbiamo fatto un’ottima partita sotto tutti gli aspetti e siamo pronti »

MANDAS PORTIERE DI COPPA?– «Avevo già parlato di questa cosa, il portiere non è sganciato dalla squadra. Farò delle valutazioni ma una cosa è certa, sia con Mandas che con Provedel siamo sicuri »

NOSLIN– «Noslin e Tchaouna hanno la piena fiducia mia e della squadra, hanno caratteristiche diverse e la squadra deve metterli in condizione di rendere. Ho allenato Noslin da punta centrale l’anno scorso e ha fatto cinque gol e cinque assist, Tchaouna ha sempre fatto la seconda punta. È solo una questione di fiducia, dobbiamo farli rendere al meglio. Poi sono attaccanti e hanno bisogno di trovare il gol, ho piena fiducia in loro ».

AMBIENTE– «Sono talmente concentrato sul lavoro che non penso al resto. Tutte le cose che non posso controllare non le seguo, ho rispetto per quello che posso determinare. Posso determinare il percorso della squadra, non posso determinare altro. Anche dopo Venezia era successo qualcosa di simile, poi il Venezia ha pareggiato a Bergamo. Ogni partita in questo campionato si può compromettere, non deve mai mancare l’aspetto prestativo »

DIFFICOLTA’ IN CASA NELLE ULTIME – «Credo sia un caso, abbiamo fatto grandi partite e prestazioni in casa. Spesso poi il risultato è legato ad altri fattori, quando c’è la prestazione e non il risultato sono sereno, quando arriva il risultato e non la prestazione mi preoccupo. La prestazione non è mai mancata anche quando abbiamo perso »

GOL E TATY– «Ho sempre detto che è la coralità della squadra a fare la differenza. Abbiamo portato tanti giocatori al gol, anche Taty è un giocatore che si muove tantissimo, Non abbiamo una punta statica di riferimento, ho parlato di caratteristiche perché alcuni giocatori vanno serviti in maniera diversa. Senza togliere che Castellanos è la nostra punta, sta facendo benissimo ed è chiaro che il suo infortunio ci ha penalizzato. Ho grande fiducia nella squadra perché crea, questa è la cosa importante »