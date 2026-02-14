Conferenza stampa Palladino: «Cinici in una partita equilibrata. Raspadori ha avuto un piccolo risentimento»

Conferenza stampa Palladino: l’allenatore dell’Atalanta interviene dopo la partita giocata allo stadio Olimpico contro la Lazio

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA PALLADINO

INIZIA UN ALTRO CAMPIONATO? – «Da stasera no, si è aperto tre mesi fa. Ho sempre detto che il nostro obiettivo era scalare e continueremo a cercare questo, abbiamo fatto un bel percorso con i ragazzi ottenendo risultati importanti. Queste partite servono ad acquisire consapevolezza e la giusta mentalità. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e in salute, allenata bene e siamo stati cinici in una partita equilibrata. La Lazio ha fatto meglio nei primi venti minuti, poi siamo cresciuti e siamo stati bravi a ottenere i tre punti».

RASPADORI – «Raspadori viene da un periodo dove non giocava, ha bisogno di continuità e stiamo cercando di dargliela. Per noi è un giocatore importante, è un giovane italiano ed è un vincente. Si è calato subito con grande disponibilità, oggi è entrato dalla panchina e ha fatto bene, purtroppo ha avuto un piccolo risentimento muscolare e speriamo non sia nulla di grave».

ZONA CHAMPIONS – «Non dobbiamo guardare a zona Champions o altro, dobbiamo pensare solo a noi stessi. L’obiettivo era risalire e avere questa fame e mentalità, non dobbiamo mai perdere umiltà. Siamo venuti fuori da tante difficoltà, siamo molto felici perché siamo in tre competizioni, tra meno di 80 ore giocheremo in Champions League, poi nuovamente campionato e Coppa Italia. Bisognerà spingere ancora forte».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Dele-Bashiru e i convocati