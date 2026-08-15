Conferenza stampa Modesto: «Con la Lazio sfida stimolante! Che piacere poter ritrovare Gattuso»

Conferenza stampa Modesto: il tecnico del Mantova ha presentato la gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Lazio

Ci siamo quasi! L’attesa sta per volgere al termine. Domani, domenica 16 agosto, andrà in scena Lazio Mantova all’Olimpico di Roma: fischio d’inizio alle ore 21:15. In merito, il tecnico rivale Francesco Modesto ha presentato la gara in conferenza stampa. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da La Gazzetta di Mantova:

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STIMOLI – «Sarà una sfida molto stimolante da affrontare, contro una squadra di Serie A che nella passata stagione ha raggiunto la finale di Coppa Italia e in uno stadio prestigioso, anche se sarà particolare giocare senza il pubblico di casa per via dello sciopero. Sappiamo però che ci sarà il sostegno di tanti nostri tifosi. Avremo motivazioni importanti perché affronteremo una formazione di categoria superiore, con grande qualità fisica e tecnica. Dovremo essere estremamente concentrati nella fase difensiva e sfruttare al massimo le opportunità che riusciremo a creare. Serviranno umiltà, determinazione e spirito di squadra, mantenendo quella mentalità fatta di sacrificio e collaborazione che ci ha accompagnato nella scorsa stagione».

GATTUSO – «È un piacere poter ritrovare Gattuso. È un mio conterraneo, ha avuto una carriera straordinaria da calciatore e sta dimostrando il suo valore anche in panchina, guidando importanti club. Fino a pochi giorni fa era il commissario tecnico della Nazionale. Ma soprattutto parliamo di una persona autentica, schietta, che dice sempre quello che pensa e che non si nasconde mai: sono caratteristiche che apprezzo molto».

LAVORO SINGOLI – «Sono contento del percorso che stiamo portando avanti e dell’atteggiamento che il gruppo sta mostrando ogni giorno. Alcuni dei nuovi arrivati sono già più inseriti, altri hanno bisogno di tempo, ma tutti stanno lavorando con grande impegno e questa è la cosa più importante».