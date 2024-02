Conferenza stampa Italiano: «Partita assolutamente da vincere e lo abbiamo fatto dopo tre anni che non li battevamo»

Conferenza stampa Italiano, le parole del tecnico dei viola nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Cosi Vincenzo Italiano nella conferenza stampa post Fiorentina-Lazio. Le dichiarazioni riprese da tmw.

FIORENTINA OFFENSIVA – «Abbiamo lavorato bene e provato soluzioni diverse. Volevamo mettere in difficoltà la Lazio, speravamo in una vittoria dopo che per tre anni non eravamo riusciti a battere la Lazio. Oggi Jack è stato riportato un po’ più indietro, con Belotti a lavorare alle spalle di Belotti. Abbiamo messo attenzione, furore e qualità. Contro di loro se regali palla ti mettono in difficoltà. Queste sono le mosse che abbiamo cercato di mettere in pratica. Vederle attuate in partita è una grande soddisfazione, siamo contenti di aver battuto una grande squadre e in salute. Queste le soddisfazioni di stasera».

VECCHIO SPIRITO VIOLA – «Spesso ci siamo trovati davanti a partite che dovevamo assolutamente vincere e l’abbiamo fatto, oggi era una di quelle. Dovevamo rimanere attaccati alle prime posizioni e dimostrare all’ambiente che siamo uniti e lavoriamo per avere il massimo. Sono tutti presenti nella preparazione della partita. Così la gioia non è doppia ma quadrupla».

PROSSIMO RIGORE – «Proveremo a cambiare qualcosina perché quattro rigori sbagliati sono troppi. Oggi per fortuna abbiamo vinto ma i tre precedenti non ci hanno permesso né di far punti né di festeggiare. Dal dischetto è un’opportunità troppo grande per essere fallita, ma oggi Nico aveva tirato bene e vi dico che il prossimo lo tirerà lui. Mi ha detto che segnerà, se lo sbaglia sono cavoli suoi (scherza, ndr). Avere i rigori significa che hai presenza dentro l’area, ma certi vantaggi vanno sfruttati».