Conferenza stampa Inzaghi: «Dobbiamo trovare continuità. Lazio per me prima scelta»

Simone Inzaghi – alla vigilia di Lazio-Spezia – presenta la gara, rispondendo ai cronisti presenti nella canonica conferenza stampa

Simone Inzaghi presenta Lazio-Spezia, in conferenza stampa. Alla vigilia del match dello Stadio Olimpico, ecco le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa.

RADU – «Sono contento per Stefan e per il record raggiunto. Si tratta di qualcosa che si è meritato sul campo per impegno e dedizione»-

FUTURO –«Io e il presidente ci vedremo tra poco e questo già lo sapete. Non penso che ci saranno problemi. Penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi. La Lazio per me è la prima scelta»

DANIEL – «Quanto accaduto ieri mi ha fatto tornare in mente la morte di Mirko Fersini. Davvero una giornata molto dolorosa per tutto il mondo Lazio»

CONDIZIONE – «Veniamo da due vittorie e ora dovremo dare continuità. Sia chi è rimasto qui che chi è andato in Nazionale spero di ritrovarlo come li avevo lasciati due settimane fa».

LUIS E CIRO – «Luis ha avuto una distorsione. La caviglia è gonfia e vedremo cosa accadrà. Con Ciro ci ho parlato ieri. Vediamo come sta e poi valuteremo. Comunque mi è sembrato in discrete condizioni».

CORSA CHAMPIONS – «Siamo tutte lì. Anche in questa stagione noi e l’Atalanta abbiamo fatto qualcosa di importante, anche se loro sono messi meglio. Vogliamo giocarcela fino alla fine».

PEREIRA – «Andreas lavora molto bene quotidianamente. Sono molto contento di lui e per quello che fa meriterebbe sicuramente di più».