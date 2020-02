Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match contro il Verona in programma domani alle 20:45

Tutto pronto in casa Lazio in vista del recupero con il Verona in programma domani sera all’Olimpico. Mister Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

L’IMPORTANZA DI VINCERE ANCORA – «Io penso che domani sia una partita molto importante perchè la vittoria sia importantissima per la classifica. Dobbiamo essere bravi a guardare la classifica e mancano 17 partite. Il match di domani sarà fondamentale e molto difficile da giocare. Ho qualche giocatore con dei problemi anche prima del match con la Spal e avrò l’allenamento di oggi per capire chi può recuperare e chi no. Sicuramente le vittorie danno la giusta carica alla squadra».

PERICOLO DIFFIDATI – «Per quanto riguarda i cartellini non penso che le mie decisioni mi facciano influenzare dai diffidati. L’unica cosa che mi preoccupa è la condizione fisica dei miei ragazzi».

IMMOBILE-CAICEDO: UNA COPPIA AFFIATATA – «Il tridente d’attacco Immobile, Caicedo e Correa è veramente affiatato: ogni volta che segna uno dei tre, gli altri due sono lì ad esultare. Con l’infortunio di Correa, ho chiesto maggiore impegno agli altri due».

SITUAZIONE INFERMERIA – «Rimangono indisponibili Correa e Cataldi, da valutare le loro condizioni dopo la partita col Verona. Tra oggi e domani dovrò valutare le condizioni di Luiz Felipe. Lulic sta bene, l’ha dimostrato la sua prestazione contro la Spal».

PANCHINA D’ORO – «Non sono riuscito a fare i complimenti di persona a Gasperini ma ha fatto veramente delle grandi cose con l’Atalanta. Non ero presente ma sarei stato indeciso su D’Aversa perché ha fatto grandi cose col Parma».

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE – «Con la società parlo di Champions e della crescita della rosa. Dobbiamo rimanere concentrati perchè dobbiamo lottare partita dopo partita. E’ una settimana molto intensa e le prossime due sfide saranno fondamentali. Noi abbiamo tanta consapevolezza di quello che siamo e di cosa possiamo raggiungere. Abbiamo vinto trofei importanti e mostriamo un calcio veramente buono. L’ultimo fine settimana ha dimostrato che questo campionato è veramente ostico. La partita col Verona sarà veramente e se la vinciamo vuol dire secondo posto. Dovremmo fare una partita dimportante avvero importante e daremo il tutto per tutto. Dobbiamo rimanere spensierati e umili: basti pensare al match con la Spal ma non è stata facile dall’inizio».

COME SARA’ IL MATCH CON IL VERONA – «Io penso che non sia un problema di calendario, dobbiamo attenerci alle partite che ci saranno. Anche il Verona giocherà di nuovo sabato. Il Verona è la sorpresa del campionato, i punti che ha ottenuto finora non glieli ha regalati nessuno. Contro Juventus e Inter avrebbe meritato di più e i ragazzi sono consapevoli della difficoltà del match di domani. Confidiamo nel pubblico che sarà fondamentale per domani».

COSA PENSA DI ADEKANYE – «Bobby ha veramente degli ampi margini di crescita. Non aveva mai avuto approccio ai grandi campionati e secondo me domenica ha dimostrato di meritarsi di stare con la Lazio».