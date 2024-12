Conferenza stampa Farioli: «La Lazio sta facendo un percorso eccezionale. C’é una cosa che ci accomuna»

Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Ajax alla viglia della sfida contro la Lazio

Di seguito le parole in conferenza stampa pre partita Ajax Lazio di Farioli.

PAROLE– “Sappiamo che il calcio è uno sport che vive per i tifosi. Abbiamo vissuto la stessa cosa contro la Real Sociedad, quando sembrava che i nostri tifosi non potessero seguirci, poi per fortuna la situazione si è sbloccata. Da parte del nostro club c’è sempre stato il massimo desiderio di poter ospitare i tifosi della Lazio. Non so quello che è stato detto sui tifosi della Lazio, ma ci dispiace che non siano qui“.

LAZIO- “La Lazio sta facendo un percorso eccezionale. Quello che entusiasma è che è una squadra che riesce a riempire le due aree con tanti giocatori. Quando attaccano lo fanno con tanta ferocia e difendono con grandissimo spirito. Mischiando tutto questo, fa si che sia una partita difficile e complicata, ma allo stesso tempo bella da vivere. La cosa che ci accomuna di più è quella di essere partiti a fari spenti e che stanno facendo qualcosa di speciale”.

BARONI- «Siamo due toscani, anche io ho fatto tanta gavetta in diversi ruoli. Ci giocheremo una bella partita, mi fa piacere affrontare un allenatore così. Ci sono molte differenze ma anche tante similitudini tra il campionato italiano e quello olandese, anche perché ormai il calcio è globalizzato e ci sono caratteristiche che si trovano dappertutto »

POSSIBILITA’ DI ALLENARE IN ITALIA- «Apprezzo il tentativo, ma voi apprezzate la mia non risposta »

LAZIO COME CLUB- «La Lazio è una squadra di altissimo livello, lo sta facendo vedere nel campionato italiano. Ha tanti trofei e hanno giocato tanti grandi giocatori in questo club. Anche a livello internazionale stanno facendo vedere quanto valgono »