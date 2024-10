Conferenza stampa Fabiani: «Bizzarro vedere la condotta di Douglas Luiz. Al signor Rocchi dico che si sta prendendo una brutta piega»

Conferenza stampa Fabiani, alla fine della partita persa contro i bianconeri il dirigente sbotta e rilascia dura dichiarazioni

Alla fine della partita persa dalla Lazio contro la Juventus, causata da una sfortunata autorete di Gila, il ds biancoceleste Fabiani sbotta in conferenza e rilascia queste considerazioni. Ecco cosa ha detto il dirigente.

LE PAROLE – «Ho fatto i complimenti alla terna arbitrale com’è giusto che sia. Siamo sportivi e non antisportivi. L’episodio è un episodio da sala VAR, che doveva richiamare l’arbitro come ha fatto nell’espulsione di Romagnoli. Il signor Rocchi deve impartire direttive univoche, non si può avere questa discrezionalità. Vedere una condotta violenta di Douglas Luiz ai danni di Patric è qualcosa di bizzarro. A Formello abbiamo una sala all’avanguardia in cui sezioniamo tutte le partite. Poi complimenti ai giocatori, sono dispiaciuto per società e tifosi. Quello che stasera mi ha infastidito è una non conformità di giudizi. Sono venuto qui a dire al signor Rocchi che la situazione sta prendendo una brutta piega».